I giocatori del Ragusa Calcio regalano momenti di solidarietà ai piccoli pazienti del Giovanni Paolo II

È stato un momento di grande gioia e emozione per i bambini del reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, che hanno ricevuto la visita speciale dei calciatori dell’Asd Ragusa Calcio 1949. In occasione delle festività pasquali, i giocatori hanno portato in dono numerose uova di Pasqua, regalando un sorriso ai piccoli pazienti impegnati nella difficile battaglia contro la malattia.

La presenza dei calciatori, tra cui Giovanni Romano, Alessio Cardinale e Vincenzo Tuccio, ha suscitato grande entusiasmo e felicità tra i bambini, che hanno avuto l’opportunità di incontrare i loro beniamini e trascorrere momenti di gioia e divertimento insieme a loro. Accompagnati dal tecnico della prima squadra, Giovanni Ignoffo, dal direttore marketing, Davide Lo Magno, dal team manager, Gianmarco Puglisi, e dal responsabile della comunicazione social, Antonio Rapisarda, i calciatori si sono intrattenuti con i bambini, scattando selfie e condividendo momenti speciali.

Questa iniziativa non solo ha regalato un attimo di allegria ai piccoli pazienti, ma ha anche rappresentato un’esperienza di grande arricchimento per i calciatori, che hanno potuto ammirare la forza d’animo e la determinazione dei bambini nel affrontare le difficoltà della vita con coraggio e sorriso. Un insegnamento prezioso da portare sempre con sé, sia dentro che fuori dal campo, che ha lasciato un segno tangibile di solidarietà e sostegno nella comunità.

