I convocati per la partita Milazzo-Modica

Convocati Modica calcio per la gara Milazzo-Modica, di domenica 30 Ottobre ’22, h.15, stadio Marco Salmeri Milazzo, ottava giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, girone B

Portieri: Incatasciato, Misseri G.

Difensori: Aquino, Butera, La Cognata, Musso, Prossimo, Sigona, Scrugli, Vindigni

Centrocampisti: Coria, Misseri S., Pellegrino, Prezzabile, Sangare’, Terranova

Attaccanti: Agodirin, Lorenzo, Micoli, Pandolfo

Dichiarazione Giancarlo Betta (allenatore Modica): Nonostante una settimana complicata per il grave infortunio di Viglianisi e le squalifiche di Carpintieri, Riela e Falco, abbiamo lavorato bene e recuperati gli acciaccati. C’è determinazione e ho visto nei ragazzi la voglia di cancellare il brutto primo tempo di domenica scorsa e di ripartire. Milazzo è un campo complicato e la partita con loro, è da sempre una gara delicata e importante per il Modica. Loro si sono rinforzati dopo essere partiti in ritardo e sono destinati a crescere e pure parecchio. E’ la gara giusta per noi, per ripartire e metterci alle spalle una settimana ‘particolare’. Del Milazzo rispetto la solidità e il fatto di avere davanti, gente abituata a questa categoria e a far gol. Dobbiamo stare attenti ma il Modica non ha paura. Tra l’altro, ci sarà con noi qualche ragazzo della juniores. Una buona occasione per fargli fare esperienza