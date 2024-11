I Consulenti del Lavoro di Ragusa a supporto delle aziende e dei privati come organismo di “Composizione delle crisi da sovraindebitamento”

I Consulenti del lavoro di Ragusa faranno da supporto alle aziende e ai privati come organismo di “Composizione delle crisi da sovraindebitamento”, istituito dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Il Ministero della Giustizia ha, infatti, approvato l’iscrizione quale organismo autorizzato denominato “O.C.C. Consulenti del Lavoro Ragusa / I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Ragusa”.

Sede operativa sono gli uffici dei Consulenti del Lavoro di Ragusa, via Archimede n. 114, (sito web www.idirittideldebitore.com , pec occ.ragusa@pec.it).

L’organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente, al quale ciascun debitore può rivolgersi al fine far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori. Compito è quello di verificare i requisiti necessari per l’accesso al servizio, offrire supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone che si trovano in difficoltà economica a causa di debiti e costruire un percorso di risoluzione del debito che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori per pianificare una via d’uscita e arrivare a ridurre, posticipare, e rateizzare i debiti.

“Grazie al protocollo d’intesa siglato con l’associazione nazionale i diritti del debitore – spiega il presidente dell’associazione Territoriale “OCC Consulenti del Lavoro Ragusa / I Diritti del Lavoro”, Giusy Saraceno – siamo riusciti a raggiungere questo risultato straordinario. Come Consulenti del Lavoro abbiamo il termometro della situazione, delle difficoltà oggettive delle aziende che giornalmente seguiamo. I nostri uffici, con un team di professionisti accreditati, saranno a supporto e sostegno di chi è in sovraindebitamento e si adopereranno al fine di trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni. L’obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco”.

