I cinesi vengono a studiare l’agricoltura iblea. Incontro a Scicli

Scicli ha accolto ieri una delegazione di alto livello dell’Accademia Cinese delle Scienze Agrarie (CAAS), istituzione di prestigio legata al Ministero dell’Agricoltura cinese e leader mondiale nella ricerca agricola. Gli illustri ricercatori cinesi, accolti in Municipio dal sindaco Mario Marino e dall’amministrazione comunale, sono giunti in Sicilia con l’obiettivo di studiare i progressi e le innovazioni nelle sementi orticole, un settore in cui l’Italia, e in particolare la Sicilia, sta facendo significativi passi avanti.

Durante la visita, i rappresentanti della CAAS hanno avuto l’opportunità di osservare il lavoro di un’azienda di Scicli impegnata nella sperimentazione di sementi orticole di nuova generazione, che mirano a migliorare la resa, la qualità e la sostenibilità delle colture. Questo incontro ha rappresentato un’occasione per confrontarsi e verificare sul campo lo stato dell’arte della ricerca, favorendo un prezioso scambio di conoscenze tra i due Paesi.

“Scicli continua a costruire una rete di relazioni internazionali importanti per il futuro dell’agroalimentare,” ha dichiarato il sindaco Marino. Questo incontro con i vertici dell’Accademia Cinese si aggiunge infatti ad altre iniziative che il Comune ha intrapreso per rafforzare i legami con il mercato globale. La presenza della delegazione cinese conferma l’attrattiva di Scicli e della Sicilia nel panorama internazionale, frutto di un impegno che ha visto l’amministrazione comunale presente a eventi di rilievo come il Fruit Logistica di Berlino e il Fruit Attraction di Madrid.

L’incontro rappresenta un ulteriore tassello verso nuove collaborazioni, questa volta con uno dei Paesi più influenti del settore agricolo mondiale, aprendo nuove prospettive per l’innovazione e lo sviluppo dell’agricoltura siciliana sul mercato estero.



© Riproduzione riservata