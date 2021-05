di redazione

I carabinieri di Siracusa a sostegno della popolazione che ha difficoltà per le prenotazioni covid. In particolare, i cittadini vengono aiutati nella compilazione telematica dei format.

Si tratta di una disposizione che rientra all’interno del più ampio quadro della politica dell’Arma di sostenere i più deboli nelle esigenze anche più semplici, concettualmente in linea, ad esempio, con quella già in vigore da tempo di consentire ai comandanti di stazione di aiutare gli anziani a riscuotere la pensione, attraverso una specifica delega.

Anche le 25 Stazioni e la Tenenza dipendenti dal Comando Provinciale di Siracusa si stanno quindi impegnando nel senso, fornendo piena disponibilità ad aiutare presso le caserme dell’Arma le persone con minore dimestichezza nell’utilizzo del web o sprovviste di accesso alla rete nella loro abitazione o ancora, in alcuni casi, grazie all’utilizzo di tablet in dotazione alle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, direttamente a domicilio ai soggetti impossibilitati a muoversi.

In tutti i comuni della provincia i Comandanti di Stazione sono impegnati nella particolare attività di sostegno alla popolazione ed il maggior numero di utenti si è registrato nei comuni che sono stati dichiarati “zona rossa” a seguito della diffusione dell’epidemia tra la popolazione.

In particolare, nel mese di aprile sono state 86 le persone che si sono rivolte ai Carabinieri della provincia per eseguire la prenotazione on-line dei vaccini.

Per dare ancor maggiore efficacia all’iniziativa, essa è svolta in stretta collaborazione con le Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che in questo particolare periodo di emergenza sanitaria stanno fornendo un notevole contributo di supporto anche con servizi di protezione civile presso i vari Hub vaccinali dislocati nella provincia aretusea.

In provincia le Sezioni ANC hanno messo a disposizione presso i propri uffici postazioni internet per agevolare anziani e soggetti che non hanno familiarità con la rete per la compilazione delle prenotazioni vaccinali con i seguenti orari:

-Sezione di Siracusa:

Via Adrano, 17: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00;

Via Santuario, 33 c/o Basilica: domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00;

-Sezione di Augusta:

Via Megara, 99: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30;

– Sezione di Francofonte:

Via Antonio Gramsci presso la chiesa di San Francesco D’Assisi;

-Sezione di Lentini e Carlentini:

Carlentini – Via Battaglia c/o Centro Anziani: da: lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00;

Pedagaggi – c/o Delegazione Comunale: sabato dalle 09:00 alle 12:00;

Lentini – Via Galliano 1: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:00;

Lentini – Via Federico di Svevia – c/o Istituto Marconi da: lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 18:30;

– Sezione di Noto:

Largo Pantheon, 3 – presso la Chiesa Ecce Homo: lunedì – martedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00; venerdì e sabato dalle ore 16:00 alle ore 17:00;

Via Giovanni Aurispa, 111 – presso la Chiesa Santa Maria della Rotonda: lunedì – martedì – mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 11:00; – venerdì e sabato dalle ore 16:00 alle ore 17:00;

– Sezione di Sortino:

Sede Sezione: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14 alle ore 18.