I carabinieri al lavoro per fare luce sull’incendio nella sede dell’agenzia marittima S.R. Shipping a Pozzallo

Un’agenzia che opera a Pozzallo da alcuni anni e che la notte scorsa è stata presa di mira da ignoti malviventi i quali non hanno esitato ad appiccare il fuoco all’interno della sede sita al centro direzionale Asi di contrada Fargione al secondo piano dello stabile in cui sono attivi gli uffici dell’Assessorato regionale al territorio ed ambiente per tutte le attività legate al demanio. Dai rilievi dei vigili del fuoco e dei carabinieri sulla natura dolosa del gesto non ci sarebbero dubbi. I piromani hanno agito in prima serata, già prima della mezzanotte. In una tarda serata domenicale che, proprio nella zona in cui si trova l’agenzia che fa capo al vice sindaco Raffaele Monte con deleghe anche alla Polizia locale, al bilancio, alla cultura ed al turismo, non c’era nessuno. Non c’era, quindi, anima viva nella zona di contrada Fargione appena vicina alla periferia di Pozzallo perchè tutte le attività che insistono in questa zona dell’area direzionale sono tutte chiuse. Le fiamme, una volta appiccate dagli ignoti, si sono propagate nelle stanze del secondo piano dell’immobile.

Accertata la matrice dolosa ad opera, al momento, di ignoti.

Per l’intera notte, quella trascorsa, e per l’intera mattinata di oggi i carabinieri della sezione scientifica della Compagnia di Modica con i colleghi della Stazione di Pozzallo hanno lavorato per raccogliere elementi utili a fare luce sull’incendio. Le fiamme hanno danneggiato arredi ed attrezzature. Il secondo piano del palazzo in cui si trova la S.R. Shipping al momento è inagibile. Una condizione ovvia vista la natura delle fiamme che hanno raggiunto il locale dove vengono forniti servizi di forniture navali, port services, broker, brokeraggio, logistica navale, security portuale, yacht services ed attività di import-export, gestione terminal passeggeri, spedizioni marittime, spedizionieri doganali, shipping agency, assistenza portuale, crew management, agenzie marittime, ship chandler, bunkeraggio, shipping agency sicily. Oltre ad eseguire gli accertamenti sul luogo dell’incendio, i cui danni sono in corso di accertamento ma che da una prima ipotesi superano le cinquantamila euro, i militari dell’Arma hanno interrogato anche Raffaele Monte nella sua doppia attività di amministratore e di titolare di un’agenzia marittima che opera a Pozzallo in forte collegamento con la realtà portuale della cittadina iblea assieme ad altre tre agenzie.

