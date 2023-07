I cambiamenti climatici e il caldo estremo in tutto il Mondo, a Ragusa, la temperatura più alta registrata: 44 gradi

Nel primo pomeriggio di martedì 18 luglio, la temperatura più alta registrata in Italia, che detiene il record di calore per l’Europa continentale, con 48,8°C misurati in Sicilia l’11 agosto 2021, è stata di 44°C a Ragusa. Non solo l’anticiclone: secondo gli esperti, tutto quello che sta accadendo è colpa del cambiamento climatico.

NON SOLO ITALIA: ONDATE DI CALORE ESTREMO IN TUTTO IL MONDO

In Europa, Asia e Nord America si stanno affrontando ondate di caldo estremo, con temperature record che stanno causando incendi boschivi, rischi per la salute e disagi per la popolazione. Le temperature stanno superando i livelli stagionali normali e le autorità stanno mettendo in guardia le persone affinché prendano precauzioni per proteggersi dal caldo.

L’Onu ha lanciato un appello a prepararsi a ondate di calore sempre più intense e ha sottolineato l’importanza di avere piani di emergenza in atto per far fronte a queste temperature estreme. In Grecia, sono stati segnalati molti incendi, mentre l’Italia ha messo in allarme rosso 20 città a causa delle temperature elevate. Anche in Giappone, le autorità hanno emesso allarmi per colpi di calore in diverse prefetture.

Il cambiamento climatico un elemento chiave di questa situazione, con alcune persone che lamentano il fatto che le temperature abbiano raggiunto livelli mai visti in passato nelle rispettive regioni.

Le conseguenze dell’ondata di caldo estremo includono danni agli ecosistemi, rischi per la salute pubblica, incendi boschivi incontrollabili e disagi per la vita quotidiana delle persone.