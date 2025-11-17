Hashish, violazioni e alcoltest: quattro denunciati in poche ore

Continuano in modo serrato i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, con servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle principali piazze del territorio ibleo.

Negli ultimi giorni, numerose pattuglie hanno identificato decine di persone e sottoposto a verifica diversi autoveicoli, portando a quattro denunce in stato di libertà.

A Vittoria, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato un 26enne tunisino, Z.R., sorpreso in piazza Manin con undici dosi di hashish già confezionate e pronte per essere cedute. Lo stupefacente era nascosto in un taschino.

Vicenda analoga a Modica, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato un 19enne del posto, P.S., trovato di notte con una piccola quantità di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 25 grammi di hashish e un bilancino di precisione, elementi compatibili con l’attività di spaccio.

A Ispica, i militari della locale Stazione hanno denunciato una donna di 36 anni sottoposta agli arresti domiciliari, che durante un controllo serale non è stata trovata nella propria abitazione, violando così le prescrizioni imposte.

Infine, a Ragusa, la Sezione Radiomobile ha denunciato un 50enne fermato durante un controllo alla circolazione stradale: l’uomo è risultato positivo all’alcoltest, con un valore superiore ai limiti di legge. Per lui, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro immediato della patente.

Come previsto dalla normativa vigente, il grado di responsabilità delle persone denunciate sarà valutato nelle competenti sedi giudiziarie.

