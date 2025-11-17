In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Hashish, violazioni e alcoltest: quattro denunciati in poche ore
17 Nov 2025 13:41
Continuano in modo serrato i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, con servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle principali piazze del territorio ibleo.
Negli ultimi giorni, numerose pattuglie hanno identificato decine di persone e sottoposto a verifica diversi autoveicoli, portando a quattro denunce in stato di libertà.
A Vittoria, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato un 26enne tunisino, Z.R., sorpreso in piazza Manin con undici dosi di hashish già confezionate e pronte per essere cedute. Lo stupefacente era nascosto in un taschino.
Vicenda analoga a Modica, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato un 19enne del posto, P.S., trovato di notte con una piccola quantità di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 25 grammi di hashish e un bilancino di precisione, elementi compatibili con l’attività di spaccio.
A Ispica, i militari della locale Stazione hanno denunciato una donna di 36 anni sottoposta agli arresti domiciliari, che durante un controllo serale non è stata trovata nella propria abitazione, violando così le prescrizioni imposte.
Infine, a Ragusa, la Sezione Radiomobile ha denunciato un 50enne fermato durante un controllo alla circolazione stradale: l’uomo è risultato positivo all’alcoltest, con un valore superiore ai limiti di legge. Per lui, oltre alla denuncia, è scattato anche il ritiro immediato della patente.
Come previsto dalla normativa vigente, il grado di responsabilità delle persone denunciate sarà valutato nelle competenti sedi giudiziarie.
© Riproduzione riservata