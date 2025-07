Hashish, cocaina e crack: fermato spacciatore nel cuore di Ragusa

Un’operazione mirata condotta dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha portato all’arresto di un giovane extracomunitario di 26 anni, sorpreso nel pieno della sua attività di spaccio nel centro storico della città.

Tutto ha avuto inizio quando gli investigatori, impegnati in servizi di controllo e prevenzione nei vicoli di via Ecce Homo – zona già attenzionata per episodi di microcriminalità – hanno notato movimenti sospetti riconducibili all’uomo. Un rapido controllo ha confermato i sospetti: in tasca mezzo panetto di hashish e 50 euro in banconote di piccolo taglio.

Il vero colpo, però, è arrivato con la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del 26enne, situata nella stessa area, gli agenti hanno scoperto un quantitativo ben più consistente di droga: un panetto e mezzo di hashish (189 grammi), cinque involucri termosaldati di cocaina (19 grammi totali), due dosi di crack (5 grammi) e tutto il necessario per confezionare e pesare le sostanze stupefacenti.

Oltre alle droghe, anche 380 euro in contanti – probabile provento dell’attività di spaccio – sono stati posti sotto sequestro.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica. L’arresto è stato eseguito in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

