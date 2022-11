Haenna troppo forte, esordio casalingo con sconfitta per la KeyJey Ragusa

Nove gol di Guerrero, sei a testa di Giummarra e Mazzone, per non parlare dei cinque di Scibetta, non permettono alla KeyJey Ragusa di mantenere la testa sopra la linea di galleggiamento nella gara casalinga contro l’Haenna. La partita, valida per la terza giornata del campionato nazionale di Serie A2, girone C, si è conclusa con il risultato di 39-33 per gli ospiti. I ragusani allenati da Adam Klimek hanno cercato nella ripresa di recuperare il gap maturato nel primo tempo (la frazione si era chiusa con il punteggio di 12-20 per gli ospiti) ma, a parte qualche guizzo, nulla di realmente consistente per cercare di contenere lo strapotere degli avversari che, infatti, si sono imposti a mani basse.

E così, dopo Mascalucia, un’altra sconfitta sul groppone per i ragusani che, in classifica, restano fermi a zero punti. I padroni di casa ci hanno provato in tutti i modi a fermare il gioco degli ospiti che, però, sono risultati più efficaci e in grado di creare le azioni necessarie per fermare sul nascere ogni velleità di rimonta dei ragusani. I quali, a un certo punto, si sono dovuti accontentare di inseguire e di limitare il più possibile i danni.

“Siamo dispiaciuti – commentano dal sette ibleo – per questa situazione e stiamo cercando, per come possiamo, di ovviare agli inevitabili disagi venutisi a creare per la defezione di alcuni giocatori, circostanza che ha impedito al tecnico di proseguire gli allenamenti sulla falsa riga delle impostazioni che erano state impresse dall’inizio della stagione. Stiamo, adesso, sondando la situazione per cercare di comprendere la migliore soluzione per venire fuori da questo stato di cose. Siamo fiduciosi per quanto riguarda il percorso di crescita dei più giovani. Siamo certi che i risultati, prima o poi, si vedranno”.