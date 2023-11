Ha vinto il cioccolato! L’autostrada si apre il 7 dicembre, come anticipato da Ragusaoggi. C’è l’ufficialità

C’è la data ufficiale. Il 7 Dicembre alle ore 12.00. verrà inaugurato ufficialmente il tratto autostradale della Siracusa-Gela che da Pozzallo conduce a Modica. Il taglio ufficiale del nastro lo effettuerà il presidente della Regione, Renato Schifani.

Alla fine ha “vinto” il cioccolato di Modica. Lo diciamo con una battuta visto che l’inaugurazione coincide con l’apertura della manifestazione Chocomodica che celebra appunto il prodotto artigianale. Si è rischiato di dover posticipare l’inaugurazione, addirittura di mesi. Senza un motivo ben preciso. Pare infatti che dopo l’annuncio della data, che Ragusaoggi ha riportato dandone notizia prima di tutti, c’era stato qualcuno che non aveva gradito il post social di Edy Bandiera che aveva, sottovoce, annunciato che il 7 dicembre poteva essere la data d’apertura. Qualcuno si sarà arrabbiato per non aver dato l’annuncio ufficiale per prima e pare abba iniziato a smuovere affinché si spostasse la data. Lo stesso Bandiera ha spiegato questo assurdo retroscena, in un altro post.

Noi di Ragusaoggi avevamo avuto modo di leggere in anteprima una circolare interna del Consorzio Autostradale Siciliano che invece mobilitava tutti all’inaugurazione per il 7 dicembre e per tale ragione abbiamo immediatamente, con certezza, dato la notizia. Adesso confermata ufficialmente anche dal presidente della Regione. Il potere forte del cioccolato!

Intanto già da stamattina è stato riaperto il cantiere per il completamento degli ultimi lavori per rendere la strada percorribile. Manca infatti ancora gran parte della segnaletica orizzontale e parte di quella verticale.