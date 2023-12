Ha fatto sbranare un gattino randagio dal proprio cane: è successo a Vittoria, presentata querela

Ha fatto sbranare dal suo cane di grossa taglia, che teneva al guinzaglio, un gattino randagio indifeso. Un episodio inquietante che è avvenuto lo scorso 15 dicembre a Vittoria. L’uomo, è stato denunciato ai carabinieri da una testimone, l’avvocato Vincenza Forte, spiegando che la persona, che non è in grado di identificare perchè incappucciato, è fuggita appena sentito le sue urla.

ANCHE UN ALTRO EPISODIO SOSPETTO

Ma non è l’unico episodio. Qualcosa di simile, si legge nella querela, è accaduto il 24 dicembre scorso: la vittima questa volta è stato ‘Nino’ un gatto di 4 anni che era stato sterilizzato della denunciante, trovato morto a pochi metri dalla sua abitazione. Per questi episodi sono intervenuti i vigili urbani di Vittoria, i quali hanno attivato le procedure per il ritiro delle carcasse dei due animali uccisi. La legale ha fotografato i due gatti morti e allegato le immagini alla querela. Secondo l’avvocato Vincenza Forte “è evidente che c’è qualcuno che si diverte crudelmente a fare sbranare esseri innocenti dal proprio cane”. Nella querela per maltrattamenti di animali, la denunciante si è riservata di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale e nomina suo legale l’avvocato Giuseppe Lipera del foro di Catania.