Guidavano sotto effetto di alcool e droghe: controlli serrati e auto sequestrate

È iniziata con il pugno duro l’estate della Polizia Stradale di Ragusa. Nel primo fine settimana della stagione, durante una vasta operazione di prevenzione contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, sono fioccate le sanzioni: 206 punti patente decurtati, 14 patenti ritirate, 56 infrazioni accertate, 3 veicoli sequestrati e 5 sottoposti a fermo amministrativo.

Controlli serrati sono stati effettuati lungo la fascia costiera e nei principali luoghi di ritrovo notturno, dove si concentra il popolo della movida. A scendere in campo, pattuglie della Polizia Stradale di Ragusa, del Distaccamento di Vittoria e il personale sanitario della Questura, armato di etilometri e apparecchiature DRUGTEST per l’accertamento immediato dell’assunzione di stupefacenti.

I numeri dei controlli

Numeri che parlano da soli: 110 persone identificate, 77 controlli con etilometro, 8 multe per uso del cellulare alla guida, 9 per mancato uso della cintura di sicurezza, 1 caso di guida in stato di ebbrezza, 1 sotto l’effetto di droghe.

E non è finita qui. Per tutta la settimana sono stati intensificati i controlli sulla sicurezza a bordo: bambini non adeguatamente assicurati, conducenti distratti dagli smartphone, cinture dimenticate. Un mosaico di comportamenti pericolosi che le forze dell’ordine stanno cercando di spezzare con fermezza e presenza costante sul territorio.

