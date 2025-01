Guida dalla Sicilia a Bologna senza rispettare i turni di riposo e con la patente scaduta: multato camionista

Durante un controllo per la sicurezza stradale a Bologna, un uomo sessantenne alla guida di un veicolo superiore ai 35 quintali è stato fermato dalla Polizia Locale. L’autotrasportatore, che stava trasportando prodotti ortofrutticoli dalla Sicilia, è risultato in possesso di una patente scaduta e ha commesso gravi violazioni dei tempi di guida e riposo, in contrasto con il regolamento europeo.

Le infrazioni

E’ stato multato per 12 violazioni relative ai tempi di guida e di riposo non regolari, per un totale di oltre 4800 euro, oltre a ricevere una sanzione per la patente scaduta di validità. Un verbale sarà notificato anche al suo datore di lavoro (un’azienda di trasporto italiana), per le proprie responsabilità sull’organizzazione dei trasporti. Da ulteriori controlli, è stato accertato che nelle 56 giornate lavorative precedenti, in particolare in un caso, l’autotrasportatore aveva svolto un turno di lavoro di tre giorni senza mai fare un riposo giornaliero di almeno nove ore, raddoppiando così le ore di guida consentite dal regolamento europeo. La polizia locale precisa che verrà inoltrata comunicazione alla Motorizzazione civile per quanto riguarda l’onorabilità della ditta e all’Ispettorato del lavoro per quanto di competenza.

