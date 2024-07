Guerra ai diplomifici in Sicilia: revocati alcuni corsi, individuate tante irregolarità

Un’importante operazione di controllo e revisione è in corso nel sistema delle scuole paritarie in Sicilia. L’Ufficio scolastico regionale, su ordine dell’assessorato all’Istruzione della Regione siciliana, guidato da Mimmo Turano (Lega), ha individuato irregolarità in 40 corsi su 45 esaminati all’interno di 20 istituti. L’ANSA ha visionato la documentazione che evidenzia i risultati di queste ispezioni.

Le irregolarità

Gli ispettori hanno rilevato problemi significativi nel funzionamento di questi istituti, con particolare attenzione alla gestione degli esami di idoneità e maturità. Sono stati firmati decreti di revoca per 4 corsi, mentre altri 20 corsi sono in fase di comunicazione di revoca. Il provvedimento in corso di definizione è per altri 10 corsi.

Istituti coinvolti

Alcuni degli istituti storici coinvolti nelle irregolarità sono: Platone, Pitagora, Majorana, Newton, Format, Dante Alighieri, Trinacria, Michelangelo, Santa Lucia, Quasimodo, Rita Levi Montalcini, Carducci, Volta.

L’iniziativa per mettere in ordine il sistema dei cosiddetti “diplomifici facili” è stata promossa dall’assessore Turano, in linea con le direttive impartite nei mesi scorsi dal ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. L’obiettivo è garantire un sistema educativo più rigoroso e trasparente, eliminando le irregolarità che potrebbero compromettere la qualità dell’istruzione.

