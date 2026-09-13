Guasto alla centrale, manca l’acqua a Vittoria. Il sindaco Aiello invita i cittadini alla protesta, poi ci ripensa

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La battaglia dell’acqua a Vittoria.

Il sindaco Francesco Aiello denuncia via social l’interruzione della fornitura idrica da parte di Siciliaacque alle città di Vittoria e di Gela. E mostra le foto dei contatori che dovrebbero erogare 70 litri al secondo e che invece ne segna prima 8 per poi arrivare vicino allo zero.

Il sindaco nel pomeriggio ha chiamato a raccolta la città, annunciando una protesta e invitando i cittadini a recarsi presso la Centrale della Madonna della Salute per un presidio davanti agli impainti di distribuzione idrica.

La protesta rientra quasi subito. Aiello fa sapere che Siciliacque ha fatto partire la squadra di operai e tecnici per individuare il guasto e riattivare la centrale. Il presidio quindi viene sospeso

“La distribuzione riprenderà nelle prossime ore – spiega il sindaco – ma le situazioni operative sono assurde e insostenibili. Ancora nessuno è arrivato per riattivare i pozzi e la Centrale. É una vergogna!”. Il primo cittadino ha preannunciato un esposto in Procura.

Ma Siciliacque parla invece di un “intervento solerte e tempestivo” .

“Alle 16,45 si è spenta la centrale elettrica di sollevamento che alimenta la zona di Vittoria – spiegano – Il guasto è accaduto a causa di un calo di tensione dell’Enel. Alle 17 è partita la squadra di tecnici reperibili di Siciliacque. La prima pompa è stata riattivata alle 20, la seconda poco prima delle 21″.

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