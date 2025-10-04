Guasto al Pozzo Battaglia, Marina di Modica senza acqua da oltre 24 ore

Da oltre 24 ore Marina di Modica è senza acqua. I residenti protestano mentre Iblea acque assicura che si sta lavorando per risolvere i disagi.

La società che gestisce il servizio idrico ha comunicato che i disagi nell’erogazione dell’acqua sono dovuti ad un guasto al pozzo Battaglia, e che i tecnici sono già sul posto per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. La normale erogazione dovrebbe essere ripristinata in modo graduale al termine dei lavori e al raggiungimento della pressione ottimale nella rete. Nel frattempo Iblea Acque continuerà a fornire aggiornamenti sull’andamento dei lavori e sulla loro conclusione e fa sapere che è attivo un servizio di autobotte che è possibile richiedere chiamando i numeri: 342 645 3761 oppure 380 477 9151. Il numero verde è: 800 166 321 (attivo sempre).

Un disagio enorme per residenti, famiglie e attività commerciali, i cittadini dal canto loro invitano a fare con urgenza.

