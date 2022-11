Guasto a un serbatoio, sarà una giornata di disservizi idrici in alcune zone di Ragusa

A Ragusa, sarà una giornata di disservizi idrici in alcune zone della città.

A causa di lavori urgenti di manutenzione alla condotta di adduzione del serbatoio denominato “Palazzello” proveniente dall’impianto di sollevamento idrico Lusia, per oggi, 10 novembre 2022, si prevedono, per l’intera giornata, disagi alla distribuzione idrica nei quartieri Palazzello (v.le dei Platani, via della Costituzione, via Archimede, via F.Cilea ), Cappuccini, Cozzo Corrado e zone limitrofe.



I disagi si protrarranno anche nei giorni successivi, fino al ripristino a pieno regime della condotta idrica.