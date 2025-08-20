Guardia Costiera di Pozzallo sanziona nave per irregolarità sui rifiuti

Prosegue senza sosta l’attività della Guardia Costiera di Pozzallo, impegnata nel controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi che approdano nel porto.

Controllo incrociato rivela irregolarità

Ieri una nave mercantile battente bandiera Barbados è stata sanzionata per aver fornito informazioni false sulla capacità di stoccaggio dei rifiuti a bordo. L’irregolarità è emersa durante un’ispezione condotta dal personale specializzato in sicurezza della navigazione e tutela dell’ambiente marino.

La normativa sui rifiuti delle navi

L’accertamento è scattato da un controllo incrociato tra le procedure adottate a bordo e le dichiarazioni del comandante prima dell’ingresso in porto. La normativa vigente prevede che il comandante trasmetta alla autorità marittima locale la notifica anticipata dei rifiuti, obbligo fondamentale per garantire la tutela ambientale.

Sanzione per comandante e compagnia

Per la violazione, la Guardia Costiera ha contestato una sanzione amministrativa di oltre 3.000 euro, a carico sia del comandante che della compagnia di gestione della nave.

L’intervento rientra in un piano più ampio di controlli sul traffico mercantile che transita per Pozzallo. I monitoraggi proseguiranno per assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale e della sicurezza della navigazione.

