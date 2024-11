Gruppo Arena celebra il decennale dell’insegna Decò in Sicilia: un percorso di crescita e innovazione

Nel 2014, il Gruppo Arena ha segnato un’importante svolta nel panorama della grande distribuzione in Sicilia grazie all’alleanza con il Gruppo Multicedi, un accordo strategico che ha consentito il lancio dell’insegna Decò sull’isola, portando qualità e innovazione ai consumatori. All’epoca dell’accordo, l’insegna Decò contava circa 400 punti vendita, distribuiti principalmente in Campania e in Sicilia; oggi, nel 2024, il numero di punti vendita ha superato quota 600, confermandosi una delle insegne più riconosciute e apprezzate in otto regioni del Centro/Sud Italia.

Per celebrare questo importante anniversario, il Gruppo Arena ha organizzato un meeting aziendale, occasione di riflessione sui risultati raggiunti e di condivisione delle strategie future.



Risultati economici del Gruppo Arena con l’insegna Decò in Sicilia – 2014 vs 2024





L’espansione dell’insegna Decò in Sicilia ha generato risultati economici significativi, testimoniando il successo e la sostenibilità del modello di sviluppo adottato dal Gruppo Arena:





Valore della Produzione : da 265 milioni di euro nel 2014 a 1.236 milioni nel 2024, con un incremento di 819 milioni (+309%).

: da 265 milioni di euro nel 2014 a 1.236 milioni nel 2024, con un incremento di 819 milioni (+309%). EBITDA : da 8 milioni di euro nel 2014 a 75 milioni nel 2024, con una crescita di 67 milioni (+814%).

: da 8 milioni di euro nel 2014 a 75 milioni nel 2024, con una crescita di 67 milioni (+814%). Utile ante imposte: da 3 milioni nel 2014 a 47 milioni nel 2024, registrando un aumento di 44 milioni (+1.613%).





Questa crescita straordinaria ha portato il Gruppo Arena alla leadership in Sicilia, con una quota di mercato del 27% (perimetro I+S+LS, fonte NIQ). Al contempo, il patrimonio netto del Gruppo Arena è passato da 15 milioni di euro nel 2014 a un outlook di 245 milioni nel 2024. Il fatturato consolidato delle consorziate Gruppo Arena e Gruppo Multicedi in Decò Italia ha raggiunto oggi i 3 miliardi di euro, con un outlook di 1,5 miliardi per il Gruppo Arena nel 2024/2025. Guardando al futuro, l’obiettivo condiviso è di arrivare a un traguardo ambizioso di 5 miliardi di euro di fatturato consolidato.

Il meeting del decennale: leadership e visione strategica per il futuro





L’evento, aperto dal Presidente del Gruppo Arena, Cristofero Arena, ha ospitato nella prima sessione interventi di rappresentanti del settore e figure di spicco del comparto:

Angelo Massaro , AD Italia e EMEA Retail Lead di Circana

, AD Italia e EMEA Retail Lead di Circana Giorgio Santambrogio , AD di Gruppo VéGé

, AD di Gruppo VéGé Edoardo Gamboni , Direttore Commerciale di Gruppo VéGé

, Direttore Commerciale di Gruppo VéGé Mario Gasbarrino , AD di Decò Italia

, AD di Decò Italia Gabriele Nicotra , Direttore Generale e Commerciale di Decò Italia

, Direttore Generale e Commerciale di Decò Italia Dario Marchì, Responsabile MDD e Project Manager MDD Decò di Gruppo Arena





Nella seconda sessione sono intervenuti i principali esponenti del Gruppo Arena:





Giovanni Arena , Cavaliere del Lavoro, AD di Gruppo Arena e Presidente di Gruppo VéGé

, Cavaliere del Lavoro, AD di Gruppo Arena e Presidente di Gruppo VéGé Lorenzo Laureti , Risk e Sustainability Manager di Gruppo Arena

, Risk e Sustainability Manager di Gruppo Arena Luca Brancato , Direttore Acquisti di Gruppo Arena

, Direttore Acquisti di Gruppo Arena Gianni D’Alù , Direttore Vendite e Format di Gruppo Arena

, Direttore Vendite e Format di Gruppo Arena Francesco Anfuso, Direttore Marketing e Innovazione di Gruppo Arena



Moderato da Andrea Meneghini, l’evento ha visto la partecipazione del Consiglio di Amministrazione, dei manager e dirigenti del Gruppo Arena, dei partner della rete franchising e dei direttori dei punti vendita, rappresentando un momento di confronto e di condivisione strategica sul futuro dell’insegna Decò.





Verso il futuro con Decò





Il Gruppo Arena, attraverso l’insegna Decò, prosegue il proprio percorso di crescita con la stessa passione e dedizione che hanno contraddistinto questi dieci anni, puntando a consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio e a garantire ai consumatori siciliani un’esperienza di acquisto innovativa, di qualità e convenienza.

