Grosso incendio lambisce Monterosso Almo: interventi in corso

Un vasto incendio è divampato nella giornata di oggi in contrada Utra, nella zona attigua a Monterosso Almo. Le fiamme stanno interessando un’area particolarmente impervia, rendendo difficili le operazioni di contenimento e spegnimento.

Sul posto sono già presenti i Rangers Europa di Monterosso Almo, impegnati nelle prime operazioni di monitoraggio e intervento. In arrivo anche i Vigili del Fuoco, che dovranno affrontare condizioni complesse a causa della conformazione del territorio.

Le immagini dell’incendio, che documentano la gravità della situazione, sono state fornite da Alessandro Pantano.

La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

*Notizia in aggiornamento. Ha collaborato Irene Savasta *



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