Anche la provincia di Ragusa partecipa alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, giunta alla venticinquesima edizione e promossa dalla LILT. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare il cancro, puntando sulla diagnosi precoce e sull’adozione di corretti stili di vita. Il messaggio scelto per il 2026, “Prevenzione: […]
Grosso incendio lambisce Monterosso Almo: interventi in corso
28 Mar 2026 22:04
Un vasto incendio è divampato nella giornata di oggi in contrada Utra, nella zona attigua a Monterosso Almo. Le fiamme stanno interessando un’area particolarmente impervia, rendendo difficili le operazioni di contenimento e spegnimento.
Sul posto sono già presenti i Rangers Europa di Monterosso Almo, impegnati nelle prime operazioni di monitoraggio e intervento. In arrivo anche i Vigili del Fuoco, che dovranno affrontare condizioni complesse a causa della conformazione del territorio.
Le immagini dell’incendio, che documentano la gravità della situazione, sono state fornite da Alessandro Pantano.
La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.
*Notizia in aggiornamento. Ha collaborato Irene Savasta *
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