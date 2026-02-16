Green Sport sfiora l’impresa: al tie-break passa il GP Carlentini

Seconda sconfitta consecutiva, ma tra gli applausi, per la ASD Green Sport, che al Geodetico di Modica cede al tie-break contro il GP Carlentini al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Il match si chiude sul 3-2 per le ospiti, con parziali 25/14, 18/25, 25/23, 18/25 e 16/18.

Una partita equilibrata e combattuta fino all’ultimo punto, nella quale la formazione modicana ha dimostrato carattere e qualità di gioco, sfiorando una vittoria che sembrava ormai a portata di mano.

Partenza convincente della Green Sport

La squadra guidata dal trio Borgese-Failla-Pellegrino parte con determinazione e nel primo set impone subito ritmo e organizzazione di gioco. La Green Sport domina la frazione inaugurale, chiudendo con un netto 25/14 grazie a una buona continuità in attacco e a una difesa efficace.

Nel secondo set arriva però la reazione della formazione ospite, guidata da coach Marsano, che riesce a imporre il proprio gioco e ristabilire l’equilibrio dell’incontro, chiudendo la frazione sul 18/25.

Terzo set al fotofinish

Il terzo parziale si conferma il più combattuto della gara. Le due squadre avanzano punto a punto fino al 23 pari, quando la formazione della contea riesce a trovare lo spunto decisivo. Capitan Cappello e compagne chiudono il set sul 25/23 riportando avanti la Green Sport.

Nel quarto set il GP Carlentini, trascinato da capitan Fisicaro, costruisce un vantaggio importante. Il sestetto modicano tenta la rimonta, ma le ospiti riescono a gestire il margine e portare la gara al tie-break con il punteggio di 18/25.

Tie-break amaro dopo quattro match point

Il quinto set regala il momento più intenso dell’incontro. La Green Sport sembra poter chiudere la partita quando si porta sul 14/10, conquistando ben quattro match point. La reazione del GP Carlentini è però decisiva: le ospiti ribaltano la situazione e chiudono il set sul 16/18, conquistando la vittoria.

Per la formazione modicana resta il rammarico per una gara giocata con grande determinazione e sfuggita solo nelle battute finali.

I risultati del weekend

Il fine settimana registra anche la vittoria in Prima Divisione della formazione modicana guidata da Pellegrino e Borgese, che supera Pachino per 3-1 in casa. In Seconda Divisione arriva invece una sconfitta esterna al tie-break a Ragusa per la squadra allenata da coach Lauretta. Sconfitta anche nel campionato CSI per la formazione guidata da coach Scollo.

La prima squadra tornerà adesso al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato, in programma domenica 22 febbraio a Solarino, appuntamento importante per ritrovare continuità di risultati.

