Green Sport Modica vince ancora: 3-1 alla Juvenilia e primato matematico prima dei play-off

Nuovo successo esterno per la Green Sport Modica che, nella sedicesima giornata del campionato di Serie D femminile, conquista tre punti pesanti superando per 3-1 l’Asd Pgs Juvenilia al Pala Spedini. Una vittoria che vale molto più dei tre punti in classifica: con questo risultato il sestetto modicano ottiene la certezza matematica dei play-off e il primo posto in classifica con due turni di anticipo rispetto alla fine della regular season.

Un traguardo importante per la formazione guidata dal trio tecnico Borgese, Failla e Pellegrino, protagonista di una stagione di alto livello con 14 vittorie su 16 partite disputate.

Primo set in rimonta per la Green Sport Modica

La gara non inizia nel migliore dei modi per la squadra della Contea. Nel primo set la formazione modicana si trova subito a inseguire, con la squadra di casa capace di portarsi avanti di quattro punti. La reazione però non tarda ad arrivare: grazie a una buona organizzazione di gioco e a una progressiva crescita in attacco e difesa, le modicane riescono a recuperare lo svantaggio e chiudere il parziale 19-25, mettendo il primo tassello della serata.

Secondo set combattuto fino al finale

Il secondo parziale si apre ancora con un buon avvio della formazione di casa guidata da coach Santonocito, che riesce a portarsi avanti addirittura di sei lunghezze. A quel punto coach Borgese ferma il gioco con un time-out che cambia l’inerzia della gara. Le modicane reagiscono con carattere, recuperano punto su punto e riportano il set in equilibrio fino al 19 pari. Nel finale è però la Green Sport Modica, trascinata da capitan Melilli e compagne, a trovare lo sprint decisivo chiudendo il set 20-25.

La Juvenilia riapre il match nel terzo set

Nel terzo set il sestetto modicano prova a chiudere la partita, ma la formazione catanese, guidata in campo da capitan Santonocito, non è disposta ad arrendersi. Le padrone di casa alzano il livello del gioco e riescono a prendere il controllo del parziale, riaprendo il match con il punteggio di 25-20.

Quarto set equilibrato e vittoria modicana

La quarta frazione di gioco è la più equilibrata. Le due squadre restano punto a punto fino al 17 pari, ma nel momento decisivo la Green Sport Modica riesce a trovare maggiore lucidità e continuità di gioco. Con una buona fase offensiva e una difesa solida, le modicane chiudono il set 20-25, conquistando così la vittoria finale per 3-1.

Play-off conquistati e primato assicurato

Il successo al Pala Spedini rappresenta un passaggio fondamentale nella stagione della Green Sport Modica. I tre punti conquistati garantiscono infatti alla squadra modicana l’accesso ai play-off e il primo posto in classifica con due giornate di anticipo sulla conclusione della regular season.

Un risultato che conferma la solidità del gruppo e il lavoro svolto dallo staff tecnico nel corso della stagione.

Prossima sfida al Pala Rizza contro il Koira Vittoria

La squadra tornerà subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato. Domenica 29 marzo la Green Sport Modica sarà impegnata in casa contro l’Asd Koira Vittoria, in una gara che servirà a mantenere alto il ritmo in vista della fase decisiva della stagione.

Il bilancio del weekend per la società

Il fine settimana della società modicana registra anche altri risultati nelle diverse categorie. In Prima Divisione e Seconda Divisione, entrambe impegnate in casa e guidate rispettivamente dal duo Pellegrino-Borgese e da coach Lauretta, sono arrivate due sconfitte interne. Da segnalare invece la vittoria esterna della formazione Under 14 femminile, anch’essa allenata da coach Lauretta, che continua il proprio percorso di crescita.

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