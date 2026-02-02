Green Sport Modica, ripartenza da leader: Gela ko 3-0 e decima vittoria consecutiva

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per la Green Sport Modica, che davanti al proprio pubblico supera con un netto 3-0 l’Asd Volley Gela, confermando uno stato di forma straordinario e consolidando il primo posto in classifica.

La formazione modicana, guidata dal trio Borgese–Failla–Pellegrino, approccia il match con grande determinazione e qualità di gioco. Nel primo set le padrone di casa costruiscono subito un vantaggio importante, arrivando anche a +7 sulla formazione ospite allenata da coach Tandurella. Gela non molla e prova a rientrare in partita, ma il time-out chiamato da coach Borgese risulta decisivo: al rientro in campo la Green Sport Modica ritrova lucidità e chiude il parziale 25-21.

Nel secondo set è dominio assoluto delle modicane. La squadra della contea impone ritmo e intensità, lasciando pochissimo spazio alle avversarie. Capitan Regina, Melilli e compagne gestiscono il gioco con autorità e portano a casa il set con un eloquente 25-13.

Il terzo set segue lo stesso copione: il sestetto modicano non concede nulla, mantiene alta la concentrazione e, grazie a una solida trama di gioco, chiude l’incontro con un perentorio 25-11, sancendo una vittoria senza sbavature.

Con questo successo arriva la decima vittoria consecutiva per Melilli & Co, che rafforzano ulteriormente il primato in classifica e lanciano un segnale chiaro alle dirette concorrenti.

La Green Sport Modica tornerà già al lavoro da lunedì per preparare il prossimo impegno di campionato, in programma sabato 7 febbraio a Giarratana, dove affronterà l’Asd Giarratana Volley in un match da non sottovalutare.

Un weekend da incorniciare per il volley modicano

Il fine settimana sorride all’intero movimento pallavolistico modicano. Oltre al successo della Green Sport Modica, arrivano altre due vittorie importanti: il sestetto guidato da coach Lauretta conquista la prima vittoria nel campionato di Seconda Divisione; la formazione allenata da coach Pellegrino centra la sesta vittoria nel campionato di Prima Divisione Femminile.

Alle affermazioni nei campionati di serie si aggiungono anche i successi nei campionati giovanili Under 18 e Under 14 femminile, a conferma di un progetto solido e vincente che coinvolge tutto il settore.

© Riproduzione riservata