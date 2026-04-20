Green Sport da applausi: 3-1 all’Astra Stadium e play-off in discesa

Parte con autorità il cammino della Green Sport nei play-off di Serie D. Nella gara d’andata contro l’Astra Stadium arriva una vittoria netta per 3-1, frutto di una prestazione solida e di grande maturità che consente al sestetto modicano di mettere un’ipoteca importante sulla qualificazione.

La squadra guidata dal trio Borgese, Failla e Pellegrino entra in campo con il giusto approccio, imponendo fin da subito ritmo e intensità. Il primo set è a senso unico e si chiude con un eloquente 12-25 che fotografa la superiorità delle ospiti. La Green Sport continua a spingere anche nel secondo parziale, mostrando ordine in ricezione e precisione in attacco: il 19-25 vale il doppio vantaggio e mette la gara sui binari desiderati.

La reazione delle padrone di casa non basta

Nel terzo set l’Astra Stadium prova a riaprire il match. Sotto la guida di coach Giuffrida, la formazione di casa trova maggiore continuità e riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine, chiudendo sul 25-21 e accorciando le distanze. È il momento più delicato per la Green Sport, chiamata a reagire.

La risposta arriva nel quarto set, combattuto ed equilibrato nelle fasi iniziali. Quando il punteggio resta in bilico, emerge però la maggiore lucidità delle modicane. Capitan Melilli e compagne piazzano l’allungo decisivo e chiudono sul 20-25, portando a casa una vittoria meritata e fondamentale.

Sguardo già rivolto al ritorno di Modica

Il successo in trasferta rappresenta un passo importante, ma non definitivo. La Green Sport è già proiettata verso la gara di ritorno, in programma il 29 aprile al geodetico di Modica, dove cercherà di completare l’opera davanti al proprio pubblico e conquistare il passaggio del turno.

Un weekend ricco di soddisfazioni per la società

Non è solo la Serie D a sorridere. Il fine settimana conferma la crescita complessiva del progetto Green Sport. La formazione di prima divisione, guidata da Pellegrino e Borgese, conquista l’accesso alle semifinali promozione, mentre l’Under 14 allenata da coach Lauretta si laurea campione territoriale, dimostrando qualità e prospettiva.

Accanto alle vittorie arrivano anche risultati meno positivi, come l’eliminazione dell’Under 18 ai quarti di finale regionale e la sconfitta della seconda divisione femminile. Tuttavia, il bilancio resta ampiamente positivo, anche alla luce del contributo del progetto volley ibleo, che coinvolge diverse realtà del territorio e continua a valorizzare giovani talenti.

Giovani promesse e convocazioni prestigiose

Tra le note più incoraggianti spiccano i risultati individuali. Le atlete Modica e Failla conquistano l’accesso alla finale regionale Under 16, mentre Failla ottiene la convocazione al Trofeo dei Tre Mari, in programma a Monopoli dal 24 al 26 aprile. Segnali concreti della qualità del vivaio e della bontà del lavoro svolto dalla società.

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