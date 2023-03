Gravi carenze igieniche in un ristorante di Ragusa. All’interno si poteva anche fumare

I carabinieri del Nas di Ragusa hanno riscontrato all’interno di un ristorante etnico che si trova in città gravi carenze igieniche e per questo hanno sequestrato oltre 100 kg di prodotti, soprattutto carne, che mancavano di etichette e documenti di acquisto e quindi erano non rintracciabili.

LOCALI AMPLIATI ABUSIVAMENTE E ALL’INTERNO SI POTEVA ANCHE FUMARE

Durante l’ispezione sono emerse carenze in materia di applicazione dell’autocontrollo basato sui principi dell’HACCP, sull’igiene e tenuta dei locali su alcuni dei quali è stato riscontrato l’arbitrario ampliamento delle superfici autorizzate e l’attivazione abusiva di un deposito di generi alimentari; quest’ultimo ambiente è stato oggetto di chiusura da parte dell’ASP intervenuta sul posto. Inoltre, era possibile anche fumare all’interno del locale, in contrasto con l’attuale normativa. Al titolare dell’esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per 5.940,00 euro.