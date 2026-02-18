Grave incidente sulla Vittoria – Scoglitti: coppia in moto ferita, donna in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo l’ex Strada Provinciale 17, nel tratto che collega Vittoria alla frazione balneare di Scoglitti.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Lancia Ypsilon e un motociclo Benelli 125, sul quale viaggiava una coppia di coniugi di nazionalità straniera.

Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia Locale di Vittoria, impegnata nei rilievi tecnici e nelle verifiche necessarie a ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’impatto.

Tra le ipotesi al vaglio degli agenti non si esclude un possibile fattore ambientale. Il sole, particolarmente basso sull’orizzonte in quell’orario pomeridiano, potrebbe aver ridotto sensibilmente la visibilità dei conducenti, contribuendo al verificarsi dell’incidente.

Le condizioni dei due occupanti del motociclo, che indossavano regolarmente il casco protettivo, sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Ragusa a causa delle gravi ferite riportate, mentre il marito è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, sotto osservazione medica. foto tratta da Radiortm

© Riproduzione riservata