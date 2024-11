Grave incidente sulla Ragusa-Santa Croce, due feriti, uno in prognosi riservata

Gravissimo incidente stamattina, intorno alle 6.00 sulla Sp. 60 lungo la Ragusa-Santa Croce, in contrada Magazzè. Per cause ancora in fase di accertamento due stranieri a bordo di un motociclo, si sono scontrati contro un furgoncino Berlingo. Ad avere la peggio i due uomini sul motociclo: il guidatore, un cittadino del Gambia di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato portato al Giovanni Paolo II di Ragusa. In gravi condizioni il passeggero, un giovane del Mali di 30 anni che attualmente è in prognosi riservata al Guzzardi di Vittoria. Illeso il conducente del furgoncino, un cittadino italiano.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi.

© Riproduzione riservata