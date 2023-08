Grave incidente stradale: uomo si schianta in moto contro muro. Trasferito in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in provincia di Ragusa. Un uomo, alla guida di una moto si è praticamente andato a schiantare in modo autonomo contro un muretto che delimitava un vigneto. L’incidente è avvenuto in contrada Ponte, nel territorio di Chiaramonte Gulfi.

Alla guida del motociclo c’era un cittadino extracomunitario. Scattato l’allarme è stato necessario l’intervento urgente dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in condizioni molto gravi in ospedale a Catania.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO