Grande successo per il Despar Village 2019 tra confronti, sinergie e solidarietà - Ragusa Oggi

Grande successo per il Despar Village 2019 tra confronti, sinergie e solidarietà

SIRACUSA – Grande successo per il “Despar Village 2019” nel weekend appena trascorso presso il Voi Arenella Resort di Siracusa e che ha coinvolto un cospicuo e rappresentativo gruppo di responsabili dei punti vendita affiliati e diretti oltre ad alcuni partner commerciarli della consortile Ergon. Una quattro giorni di confronti, sinergie e di meritato relax irradiati dal sole e immersi nel verde di Sicilia, senza mai dimenticare anche i valori importanti, come la solidarietà, con la presenza dei clown dottori “Ci ridiamo sù” impegnati a portare il sorriso in alcuni ospedali.

“La grande famiglia Despar continua a crescere e siamo felici di aver riproposto il Despar Village come occasione di contaminazione tra tutti i protagonisti attivi di Ergon e delle sue consorziate”. Con queste parole la responsabile marketing Concetta Lo Magno, al termine delle varie giornate, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti all’evento. Tra giochi, party in piscina e showcooking, tanti i momenti divertenti compreso il graditissimo spettacolo a sorpresa con bolle di sapone che ha conquistato tutti i presenti, grandi e piccini, proposto dai clown dottori.

Sono intervenute molte aziende fornitrici di servizi come Siet, Itab La Fortezza, Bertoldi Aldo e Uninet. Immancabili poi le imprese agroalimentari come Ragusa Latte, Pandittaino, Rosso di Sicilia, MySpresso, Fratelli Mazza e Birra Messina, che hanno allietato tutti i partecipanti con buonissime degustazioni. Spazio anche per l’alta cucina con un seguitissimo showcooking della chef Bianca Celano che ha presentato una deliziosa aguglia imperiale preparata con grande fantasia e in abbinamento ai prodotti a marchio Despar: crema di burrata e mandorla, melanzana affumicata, aguglia marinata con mirin e miele di agrumi. Un trionfo di sapori da dieci in pagella che ha conquistato il palato di tutti i presenti. Ma il “Despar Village 2019” è stato anche l’occasione di un meritato relax con le famiglie di tutti i partecipanti. Un grande momento di condivisione con amici, colleghi e partner aziendali. Forse è proprio questo il segreto di Despar Sicilia: una vera e propria grande famiglia, ogni giorno al vostro fianco.