Grande successo a Vittoria per il convegno sull’Ozonoterapia vegetale: l’agricoltura del futuro passa anche da “Innovazione Agricola 4.0”

Vittoria (RG), 11 aprile 2025 – Tra i filari delle serre e i campi coltivati che circondano il sud-est della Sicilia, qualcosa sta cambiando. L’aria non profuma solo di primavera, ma anche di futuro. È in questo clima di apertura e innovazione che ieri si è tenuto, presso la sede di Alètheia S.r.l., il convegno “Prevenzione Innovativa delle Colture: Ozonoterapia Vegetale”, un evento che ha richiamato numerosi imprenditori agricoli, agronomi e operatori del settore da tutto il circondario.

L’evento, promosso nell’ambito del progetto Innovazione Agricola 4.0, ha rappresentato un momento di alto profilo tecnico e scientifico, confermandosi come un punto di riferimento per chi guarda al futuro dell’agricoltura in chiave sostenibile.

Protagonisti della giornata sono stati i Dott. Ponti e Bucchi, esperti della MET S.r.l., azienda leader nello sviluppo di tecnologie a base di ozono, già impiegate con successo in ambito medico e ora al centro di promettenti sperimentazioni in agricoltura. I due relatori hanno illustrato l’efficacia della tecnologia OXIR, basata sull’uso di ozono disciolto in acqua per la prevenzione delle patologie vegetali, evidenziandone i benefici in termini di sicurezza, sostenibilità e versatilità applicativa, sia in serra che in pieno campo.

Il convegno arriva a coronamento di un’intensa attività dimostrativa sul territorio, che ha visto gli stessi esperti protagonisti di giornate in campo presso alcune aziende agricole del territorio, le quali hanno deciso di aprire le porte alla sperimentazione, accogliendo l’ozonoterapia con trattamenti effettuati sia in serra che a campo aperto. Una testimonianza concreta di come il mondo agricolo stia mostrando grande apertura e interesse verso strumenti innovativi e sostenibili.

A portare la visione del territorio è stato il Dott. Gianni Polizzi, agronomo e responsabile del progetto Innovazione Agricola 4.0, che ha sottolineato come l’adozione di pratiche ecocompatibili come l’ozonoterapia sia oggi non solo una scelta etica, ma una necessità tecnica per fronteggiare le crescenti problematiche fitosanitarie legate ai cambiamenti climatici. A moderare l’incontro è stata la Dott.ssa Eva Spataro, che ha guidato una serie di interventi di grande interesse.

L’ozono, riconosciuto come GRAS (“Generally Recognized As Safe”) dalla FDA e già autorizzato anche a livello europeo per usi alimentari e zootecnici, si sta rivelando una tecnologia chiave per il futuro della filiera agroalimentare. Il convegno ha offerto una panoramica concreta sulle sue applicazioni, dalla sanificazione delle superfici alla protezione delle piante, fino alla conservazione post-raccolta.

Grazie al livello delle relazioni scientifiche, al coinvolgimento di aziende innovative e alla nutrita partecipazione del pubblico, il convegno ha dimostrato che il comparto agricolo del sud-est siciliano è pronto ad accogliere le sfide dell’innovazione e a costruire una nuova agricoltura, più sostenibile, resiliente e all’avanguardia.

Gli appuntamenti di Innovazione Agricola continuano: il prossimo convegno si terrà il 16 maggio, nell’ambito di AgroExpo a Vittoria, e sarà dedicato all’impiego dei sistemi IoT in ambito agricolo. Per l’occasione, interverrà il Prof. Caruso, docente dell’Università di Palermo.

Innovazione Agricola 4.0, promosso da Alètheia S.r.l., si inserisce nel contesto della Misura 1 – “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, Sottomisura 1.2 del PSR Sicilia 2014-2022, con l’obiettivo di supportare le imprese agricole siciliane nel percorso verso l’agricoltura del futuro. A coordinare le attività è il Dott. Gianni Polizzi, agronomo ed esperto di innovazione in ambito agricolo, da anni impegnato nella diffusione di buone pratiche e soluzioni tecnologiche per il settore primario.

