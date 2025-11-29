Grande festa per l’apertura del secondo McDonald’s a Ragusa. FOTO GALLERY

Ragusa ha vissuto questa mattina un momento di grande entusiasmo con l’apertura del secondo McDonald’s cittadino, inaugurato in via Giorgio La Pira. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e famiglie, è stato animato da artisti di strada, trampolieri e spettacoli che hanno trasformato la cerimonia in una vera e propria festa per tutta la comunità.

A tagliare il nastro erano presenti il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e Vincenzo Trovato, alla guida della società licenziataria del ristorante, che hanno sottolineato l’importanza di questo nuovo investimento per la città. «Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Ragusa – ha dichiarato Trovato –. Il nostro obiettivo è offrire momenti unici di convivialità e, al tempo stesso, generare valore sociale e occupazionale per il territorio».

Occupazione e sviluppo locale

Il nuovo McDonald’s ha portato 55 nuove assunzioni, selezionando personale proveniente sia dal Comune di Ragusa che dalle aree limitrofe. Si tratta di un importante impulso all’occupazione locale, che oltre a generare valore economico, contribuisce a rafforzare il tessuto sociale della comunità.

Un ristorante innovativo e all’avanguardia

Il locale dispone di 228 posti a sedere e di kiosk digitali, che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia, personalizzando ricette e ingredienti, e di ricevere comodamente l’ordine al tavolo.

All’interno è presente il McCafé, luogo ideale per colazioni, pause caffè o momenti di relax, con bevande calde e fredde, fresche spremute e prodotti da forno italiani.

Il ristorante offre anche una doppia corsia McDrive, attiva da domenica a giovedì dalle 7:00 alla 1:00 e venerdì e sabato h24, per ordinare e ritirare i pasti direttamente dall’auto.

Attenzione alle famiglie e ai più piccoli

Il nuovo McDonald’s punta sulle famiglie, con uno spazio giochi interno e un’area giochi esterna. È anche possibile organizzare feste di compleanno a tema direttamente all’interno del ristorante, garantendo momenti di divertimento per i più piccoli.

Un punto di incontro per tutta la città

Grazie agli spazi e ai servizi offerti, il ristorante si propone come un vero punto di incontro per la comunità, aperto tutti i giorni dalle 7:00 alla 1:00, dalla colazione alla cena e fino agli spuntini serali. L’apertura di questo nuovo locale rappresenta un segnale concreto di investimento sul territorio, di creazione di posti di lavoro e di rafforzamento della rete sociale di Ragusa.

Con questa inaugurazione, McDonald’s conferma il proprio impegno verso l’innovazione, la qualità del servizio e la vicinanza alle comunità locali, offrendo un’esperienza completa che unisce ristorazione, intrattenimento e servizi digitali. Resterà attivo anche il McDonald’s di viale delle Americhe che completa il quadro dei Mc in provincia di Ragusa con le altre due sedi di Pozzallo e Vittoria. A breve si inaugurerà anche il ristorante McDonald’s al porto turistico di Marina di Ragusa.

© Riproduzione riservata