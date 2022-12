Gran concerto di Capodanno al teatro tenda di Ragusa con il maestro Umberto Terranova

Torna l’appuntamento con la tradizione, torna l’appuntamento con la buona musica. Uno straordinario evento in una cornice rinnovata. E’ in programma domenica 1 gennaio, al Teatro Tenda, ristrutturato di recente, di contrada Tabuna a Ragusa, il Gran concerto di Capodanno con la EuroSimphony Orchestra e con il maestro direttore Umberto Terranova, ormai un nome di grande richiamo a livello territoriale per la capacità di sapere coinvolgere il pubblico con trovate sempre sui generis.

L’appuntamento si terrà a partire dalle 18,30 e sarà il modo migliore per salutare il nuovo anno in musica. “Il repertorio – afferma il maestro Terranova – sarà quello della grande tradizione italiana, oltre che della tradizione viennese, senza dimenticare, a tal proposito, la bellissima marcia di Radetzky che, in occasioni del genere, rappresenta un appuntamento immancabile”. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Ragusa oltre che del supporto di numerosi sponsor, vedrà la partecipazione del soprano Rosario Buscemi oltre che del tenore Dario Adamo.