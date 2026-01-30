Governance portuale Sicilia Orientale: la Cgil: “Pozzallo rischia l’isolamento”

La Cgil di Ragusa lancia un forte allarme sul futuro del porto di Pozzallo all’interno della nuova Autorità di Sistema Portuale del Sud-Est. Secondo il sindacato, le scelte legislative in discussione rischiano di escludere Pozzallo dalla rappresentanza diretta nel Comitato di gestione, lasciando decisioni strategiche nelle mani dei soli porti di Catania e Siracusa, più un rappresentante della Regione Siciliana.

La norma di riferimento è la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevede equilibrio, pluralità e rappresentanza nei luoghi decisionali dei porti italiani. Il Comitato di gestione, secondo l’articolo 9, dovrebbe includere i sindaci dei comuni sede di porto, oltre a rappresentanti del Ministero, della Regione e delle città metropolitane. Un principio chiaro che mira a evitare concentrazioni di potere e garantire voce a tutti gli scali.

Pozzallo cresce, ma rischia di essere tagliato fuori

Negli ultimi anni, il porto di Pozzallo ha registrato la maggiore crescita tra gli scali siciliani, affermandosi come infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio e per i collegamenti con Malta. La mancanza di rappresentanza diretta, sottolinea Giuseppe Roccuzzo, segretario provinciale della Cgil, potrebbe compromettere questo percorso, relegando Pozzallo a porto “satellite” funzionale ai grandi scali come Augusta.

«Non si tratta di dispute campanilistiche», afferma Roccuzzo, «ma di una questione strategica. Chi non siede al tavolo delle decisioni subisce scelte importanti su investimenti, infrastrutture e traffici».

Il sindaco Ammatuna guida la battaglia

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, conduce la battaglia istituzionale affinché il porto della città mantenga voce nei processi decisionali. La Cgil sottolinea l’importanza di una visione unitaria della classe dirigente ragusana, capace di fare sistema su nodi strutturali dello sviluppo territoriale.

«La storia insegna che il declino infrastrutturale non avviene mai per un atto formale», spiega Roccuzzo, «ma come processo lento, silenzioso, che inizia quando un territorio perde voce nei luoghi decisionali». Il sindacato invita a rilanciare il dibattito pubblico e istituzionale sulla governance portuale, non come rivendicazione isolata, ma come questione strategica per tutta la provincia di Ragusa.

