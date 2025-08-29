“Gobba a Levante” in scena all’Antica Dimora Il Sultano di Punta Secca: commedia brillante tra fortuna e superstizione

Sabato 30 agosto, alle ore 21.00, l’Antica Dimora “Il Sultano” di Punta Secca si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per ospitare la commedia brillante in due atti “Gobba a Levante (jella calante)”, diretta da Maurizio Nicastro e prodotta dalla Compagnia Teatro Badia.

Sul palco, gli attori Marco Comitini, Giada Ruggeri, Giuseppina Aiello, Salvatore Pino, Gisella Burderi, Emanuele Campo, Frida Terranova e Giovanni Migliorisi interpreteranno personaggi eccentrici e sopra le righe, coinvolti in una girandola di equivoci, piccoli inganni e situazioni esilaranti.

Al centro della trama due interrogativi universali: la fortuna esiste davvero o è solo un’illusione? E ancora: dalle paure altrui si può trarre vantaggio? Lo spettacolo esplora superstizioni, rituali improbabili e amuleti “porta fortuna”, alternando momenti comici a riflessioni sul potere delle credenze nelle relazioni umane.

La regia serrata e i dialoghi vivaci di “Gobba a Levante” accompagneranno il pubblico in un divertente viaggio tra fortuna, sfortuna e credenze popolari. La direttrice di scena Tina Accardo assicurerà la perfetta gestione di ogni scena, mentre la cornice dell’Antica Dimora Il Sultano, immersa nella campagna iblea, regalerà al pubblico un’esperienza teatrale unica, tra fascino storico e atmosfera suggestiva.

Il costo del biglietto è di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 3078309.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro, la comicità intelligente e le atmosfere suggestive della Sicilia rurale.

