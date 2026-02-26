Gli Under 15 della Ciavorella trionfano contro l’Azzurra Basket Pozzallo

Una vittoria, quella della “Ferdinando Ciavorella” di Scicli, conferma la voglia di costruire un progetto cestistico sui giovanissimi talenti locali. Una società che è stata, da mezzo secolo, fucina di atleti e che ha fatto “amare” la palla a spicchi fra i più giovani mostrandosi l’alternativa al classico gioco del calcio o fors’anche la disciplina che di pari passo costruisce, offre gioco ed apre le porte allo sport. Contro l’Azzurra Basket Pozzallo la “F. Ciavorella” con i suoi ragazzi under 15 ha vinto una gara che delicata vuoi per la sempre dualità sportiva con i pozzallesi vuoi perchè si cercava conferma del percorso formativo e tecnico degli sciclitani. Il punteggio finale, nella gara che si è giocata a Scicli nel parquet del Geodetico di Jungi, è stato di 47 a 28 in favore dei padroni di casa. Con questo risultato la “F. Ciavorella” ha conquistato il primo posto in classifica per la categoria under 15.

“Una partita giocata con intensità, attenzione difensiva e grande spirito di squadra. I ragazzi hanno dimostrato crescita, carattere e voglia di imporsi fin dalle prime azioni, costruendo un vantaggio meritato e gestendo con maturità ogni fase dell’incontro” – ha commentato la società che vede in Santo ed Alberto carestia le punte di diamante della pallacanestro giovanile locale.

