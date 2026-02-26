L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
Gli Under 15 della Ciavorella trionfano contro l’Azzurra Basket Pozzallo
26 Feb 2026 09:57
Una vittoria, quella della “Ferdinando Ciavorella” di Scicli, conferma la voglia di costruire un progetto cestistico sui giovanissimi talenti locali. Una società che è stata, da mezzo secolo, fucina di atleti e che ha fatto “amare” la palla a spicchi fra i più giovani mostrandosi l’alternativa al classico gioco del calcio o fors’anche la disciplina che di pari passo costruisce, offre gioco ed apre le porte allo sport. Contro l’Azzurra Basket Pozzallo la “F. Ciavorella” con i suoi ragazzi under 15 ha vinto una gara che delicata vuoi per la sempre dualità sportiva con i pozzallesi vuoi perchè si cercava conferma del percorso formativo e tecnico degli sciclitani. Il punteggio finale, nella gara che si è giocata a Scicli nel parquet del Geodetico di Jungi, è stato di 47 a 28 in favore dei padroni di casa. Con questo risultato la “F. Ciavorella” ha conquistato il primo posto in classifica per la categoria under 15.
“Una partita giocata con intensità, attenzione difensiva e grande spirito di squadra. I ragazzi hanno dimostrato crescita, carattere e voglia di imporsi fin dalle prime azioni, costruendo un vantaggio meritato e gestendo con maturità ogni fase dell’incontro” – ha commentato la società che vede in Santo ed Alberto carestia le punte di diamante della pallacanestro giovanile locale.
