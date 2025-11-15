Home / Basket

Gli Under 13 della Ciavorella basket vincono con l’Ad Maiora Ragusa

15 Nov 2025 12:33

Una partenza da urlo con l’Under 13 della Usd “Fernando Ciavorella” che ha vinto sulla Ad Maiora Ragusa con un ampio divario di risultato (60-26). A dominare la gara, al geodetico di Jungi, sono stati proprio i ragazzi biancoazzurri dei due coach di grande esperienza, Santo ed Alberto Carestia. Con un gioco intenso e coinvolgente hanno creato la disparità con gli ospiti ragusani. Nel primo quarto hanno chiuso avanti 21-8; l’allungo decisivo è arrivato nel secondo periodo, con un parziale di 21-4, che ha permesso loro di andare all’intervallo con un vantaggio rassicurante. Il terzo quarto si è chiuso in equilibrio, 10-10, mentre l’ultima parte di gara ha visto i biancoazzurri mantenere alta l’attenzione, consolidando il successo e mettendo a canestro altri otto punti. A fine gara i complimenti ai ragazzi dei tecnici: “un risultato importante – commentano i fratelli Carestia – frutto del lavoro svolto in palestra e della crescente intesa di squadra mostrata dai giovanissimi atleti, capaci di unire determinazione, entusiasmo e spirito di gruppo per tutta la durata dell’incontro. Questo esordio positivo rappresenta un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione e premia l’impegno costante di atleti, staff tecnico e società. Continuiamo così, la strada è quella giusta”.



