Gli Under 13 della Ciavorella basket vincono con l’Ad Maiora Ragusa

Una partenza da urlo con l’Under 13 della Usd “Fernando Ciavorella” che ha vinto sulla Ad Maiora Ragusa con un ampio divario di risultato (60-26). A dominare la gara, al geodetico di Jungi, sono stati proprio i ragazzi biancoazzurri dei due coach di grande esperienza, Santo ed Alberto Carestia. Con un gioco intenso e coinvolgente hanno creato la disparità con gli ospiti ragusani. Nel primo quarto hanno chiuso avanti 21-8; l’allungo decisivo è arrivato nel secondo periodo, con un parziale di 21-4, che ha permesso loro di andare all’intervallo con un vantaggio rassicurante. Il terzo quarto si è chiuso in equilibrio, 10-10, mentre l’ultima parte di gara ha visto i biancoazzurri mantenere alta l’attenzione, consolidando il successo e mettendo a canestro altri otto punti. A fine gara i complimenti ai ragazzi dei tecnici: “un risultato importante – commentano i fratelli Carestia – frutto del lavoro svolto in palestra e della crescente intesa di squadra mostrata dai giovanissimi atleti, capaci di unire determinazione, entusiasmo e spirito di gruppo per tutta la durata dell’incontro. Questo esordio positivo rappresenta un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione e premia l’impegno costante di atleti, staff tecnico e società. Continuiamo così, la strada è quella giusta”.









