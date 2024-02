Gli Ultras di Ragusa dicono addio a Giacomo Fidone, morto a 29 anni

Un momento molto partecipato e commovente: gli Ultras del Ragusa Calcio hanno dato l’addio definitivo, durante la giornata di ieri, a Giacomo Fidone, 29 anni, morto all’ISMETT di Palermo in seguito ad alcune complicanze polmonari e cardiache.

GIACOMO “GIACOMINO” FIDONE, GRANDE TIFOSO DEL RAGUSA CALCIO

Giacomo Fidone era un grande tifoso del Ragusa Calcio, faceva parte degli Ultras. Tutti lo ricordano come un giovane divertente, socievole, amatissimo. Centinaia le presenze sia durante un momento fortemente voluto in contrada Selvaggio, sia sul sagrato della chiesa di San Pietro Apostolo a Ragusa, dove si sono svolte le esequie. Affettuosamente, ieri, gli Ultras iblei hanno intonato un coro chiamandolo “Giacomino”. Fra i messaggi di facebook, si leggono tantissimi commenti: “Giacomino nei nostri cuori per sempre”, “E’ surreale tutto ciò, ciao ultras sostienici e dacci pure tu la forza di andare avanti”. Un messaggio di cordoglio è stato espresso dall’intera società e dall’amministrazione comunale di Ragusa. Alla sua famiglia e agli amici, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

Foto: Asd Ragusa Calcio 1949

© Riproduzione riservata