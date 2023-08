Gli investimenti del PNRR e dello Stato al “Quintino Cataudella” di Scicli. Si riqualificano le aree sportive

Una scuola, l’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” all’avanguardia, una scuola al passo con le necessità di apprendimento e di curiosità degli studenti, una scuola che guarda lontano oltre quella “cappa” gattopardiana tipicamente siciliana. Finanziamenti cercati con il lanternino ed arrivati puntualmente per arricchire l’offerta in una scuola con sette indirizzi capaci di abbracciare un vasto bacino che và oltre la città di Scicli.

C’è attesa per la consegna, in programma martedì prossimo, dei lavori di adeguamento del plesso dell’Istituto tecnico economico di via Primula.

E’ il più grosso finanziamento nell’ambito del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, in provincia di Ragusa destinato ad una scuola. “Si parte con i grandi investimenti del PNRR e dello Stato – sono le parole che il dirigente scolastico, Enzo Giannone, affida ai social – martedi è in programma la consegna, alla ditta aggiudicataria, dei lavori per un importo di 4 milioni e 300 mila euro. Si tratta di un altro importante tassello per il miglioramento della nostra scuola. Il progetto prevede i lavori per l’adeguamento alle normative di sicurezza e la ristrutturazione del plesso dell’Istituto tecnico economico di via Primula. Si tratta di una straordinaria opera pubblica che sarà realizzata con il più grande finanziamento PNRR arrivato in provincia di Ragusa. I lavori saranno realizzati secondo un piano d’interventi modulari che non comporterà alcuna modifica del normale orario delle lezioni”.

Sempre l’Istituto Quintino Cataudella ha ottenuto un altro finanziamento. Stavolta destinato al plesso di contrada Bommacchiella alla lontana periferia della città dove sono attivi gli indirizzi agrario ed alberghiero.

“In questo caso sono fondi statali – spiega il dirigente Giannone – il finanziamento riguarda la riqualificazione delle aree sportive all’aperto del plesso dell’Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale Alberghiero di contrada Bommacchiella per un importo assegnato dallo Stato pari a 637.788,50 euro. Si rifaranno per intero la pista di atletica, il campo di calcetto e gli spazi attigui”.