Gli arancini di Montalbano in festa: “le cucine di Camilleri” prendono vita a Ragusa. Ecco come prenotare gratuitamente

Arancini fumanti, pasta ’ncasciata, purpi a strascinasali e cannoli diventano protagonisti non solo dei romanzi, ma anche della realtà: dal 6 all’8 giugno, il cuore barocco di Ragusa Ibla ospita “Le cucine di Camilleri”, un evento che unisce cibo, cultura e identità per celebrare i cento anni dalla nascita del grande scrittore siciliano.

Non è solo un festival del gusto, ma un viaggio emozionante nei sapori letterari di Andrea Camilleri, dove le ricette diventano racconto, le pietanze memoria collettiva, e la tavola un palcoscenico. Promossa dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, in collaborazione con il Fondo Andrea Camilleri, il Comitato Nazionale Camilleri 100, il Comune di Ragusa e Slow Food, la manifestazione vuole restituire alla Sicilia un po’ di quel patrimonio immenso che lo scrittore ha regalato al mondo.

Una festa di parole e sapori

La cucina di Camilleri non è mai stata solo gastronomia. È linguaggio, è affetto, è identità. “Anche attraverso i suoi piatti – spiega Guglielmo Ferro, curatore dell’iniziativa – Camilleri raccontava una Sicilia rivista, trasfigurata, profondamente umana. Una cucina letteraria, dove ogni sapore era anche un’emozione.”

Nel corso dei tre giorni, il pubblico potrà degustare – in collaborazione con Slow Food – i piatti iconici dei romanzi del commissario Montalbano, ascoltare recital con Moni Ovadia e Mario Incudine, assistere a letture critiche, ed ancora raconti con l’attore Cesare Bocci, tra i protagonisti della fiction, e poi concerti e performance ispirate all’universo camilleriano. Tra gli eventi di punta, anche l’esibizione dei Fratelli Mancuso, che porteranno sul palco l’intensità poetica del loro album “Manzamà”, vincitore del Premio Tenco.

Un atto d’amore per la Sicilia

“Accompagnare questo centenario – dichiara Antonio Belcuore, commissario della Camera di Commercio – è un atto d’amore verso la nostra terra. Camilleri ha dato voce alla Sicilia vera, con tutte le sue contraddizioni e la sua bellezza.”

A sottolineare il legame tra lo scrittore e la sua isola, anche la figlia Andreina Camilleri: “Le ricette che papà metteva nei romanzi erano quelle della sua infanzia, della nostra famiglia. Metteva in ogni piatto un pezzo del suo mondo.”

Una Sicilia che non dimentica

“Le cucine di Camilleri” non è soltanto un omaggio a un autore. È un grido d’identità, un modo per dire che la cultura si può assaporare, che la letteratura può farsi compagnia, condivisione, convivialità. E che la Sicilia – tra i vicoli di Ibla, tra una forchettata di pasta e una nota musicale – non dimentica chi ha saputo raccontarla al mondo.

Camilleri non c’è più, ma è ovunque: nel profumo di un sugo, nella voce di un attore, nella risata di un lettore. E ora, anche in un arancino condiviso a tavola, come avrebbe voluto lui.

