Gli animali domestici seppelliti nelle tombe dei proprietari. In Lombardia è possibile

A Milano il nuovo anno apre con la possibilità di seppellire, nelle tombe dei proprietari, le ceneri degli animali domestici, gli animali di affezione che sono stati loro amati compagni di vita. Il Comune del capoluogo lombardo ha deliberato l’applicazione della legge della Regione Lombardia che, dal 2022, dà la possibilità ai cimiteri cittadini di organizzare la sepoltura degli animali da compagnia come cani, gatti, uccelli, criceti e altri roditori. Deve essere il proprietario ad indicare la volontà di essere sepolto con il proprio animale domestico ma è possibile anche che ad avanzare la richiesta siano gli eredi. La procedura può essere avviata tramite un’autocertificazione ed un’istanza per avere la possibilità di tumulare le ceneri dell’animale nello stesso luogo in cui è sepolto il proprietario; dovrà essere presentato anche il certificato di cremazione dell’animale.

L’urna contenente le ceneri dell’animale domestico possono essere custodite nei loculi o nelle tombe di famiglia.

Nelle lapidi, però, non potranno apporsi né il nome dell’animale e né la data della morte. Vietata anche la foto a meno che questa non raffiguri il proprietario e l’animale domestico quando erano in vita. Nel caso del trasferimento del proprietario da una tomba all’altra l’urna contenente le ceneri dell’animale di affezione potrà seguire lo stesso percorso. In Lombardia questa procedura è applicata oltre che a Milano anche a Brescia ed a Cinisello Balsamo.

