Gli allevatori siciliani diventano “influencer”. Ragusa Latte lancia la nuova campagna di comunicazione con la filiera protagonista

GLI ALLEVATORI SICILIANI CI METTONO LA FACCIA E DIVENTANO INFLUENCER SU SOCIAL E MANIFESTI GIGANTI. AVVIATA LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI “RAGUSA LATTE”, IL BRAND DI LATTICINI CHE FA CAPO ALLA PIU’ GRANDE FILIERA INTEGRATA DEL LATTE ISOLANO. OBIETTIVO RAFFORZARE IL LEGAME CON I CONSUMATORI.

RAGUSA – Hanno accettato e deciso di metterci la faccia ma anche di aprire le porte delle proprie aziende e masserie per raccontare il proprio lavoro. Gli allevatori siciliani diventano moderni “influencer”, protagonisti in primo piano della nuova campagna di comunicazione lanciata da “Ragusa Latte”, lo storico marchio di latte e latticini che fa capo alla più grande filiera integrata del latte isolano. La campagna di comunicazione, ideata dall’agenzia MediaLive, si svilupperà sia attraverso strumenti tradizionali come affissioni, quotidiani e tv, ma anche attraverso una massiccia presenza online sui social. L’obiettivo reale è quello di incoraggiare una connessione più profonda tra allevatori, aziende e consumatori finali, moltissimi dei quali giornalmente scelgono i prodotti di qualità firmati “Ragusa Latte”, grazie al controllo quotidiano di tutte le fasi della filiera, dalla produzione del latte alla sua raccolta, dalla conservazione alla trasformazione, alla commercializzazione.

I prodotti “Ragusa Latte”, apprezzati su tutto il territorio regionale, sono accomunati dall’altissima qualità e dal forte legame con il territorio, grazie al lavoro degli oltre 250 allevatori affiliati e disseminati in tutta la Sicilia. E sono proprio gli allevatori, la grande “famiglia” del marchio “Ragusa Latte”, i veri protagonisti della nuova campagna che esalta i valori di autenticità e impegno che caratterizzano tutti i prodotti lattiero-caseari dell’azienda. Gli allevatori si mettono in mostra, con orgoglio, per garantire ai consumatori la qualità e la bontà del latte e i suoi derivati.

Diventano così moderni influencer, anche attraverso pillole video, condividendo la loro storia e legandola sempre di più al marchio “Ragusa Latte”. Grazie alla cura e all’attenzione quotidiana, gli allevatori conducono i capi di bestiame al pascolo e adottano soluzioni per il benessere animale, garantendo la qualità del latte, raccolto dalla cooperativa “Progetto Natura” e poi trasformato nei vari settori specializzati del caseificio. Il loro impegno costante è una testimonianza tangibile dell’amore e della passione che dedicano alla produzione di bontà che portano sulle tavole i sapori più autentici della campagna siciliana. Il successo commerciale di “Ragusa Latte”, marchio della società “Natura & Qualità” partecipata da “Grifo Latte” e “Progetto Natura”, è soprattutto dovuto a questa consolidata unione tra produttori e azienda, una sinergia di esperienze e competenze che si trasforma in dedizione quotidiana per garantire prodotti lattiero-caseari d’eccellenza, alcuni dei quali anche di origine controllata come nel caso del formaggio Ragusano Dop.

Ai consumatori l’importanza di fare scelte consapevoli, riconoscendo in “Ragusa Latte” un marchio identificativo di qualità proprio attraverso i volti di alcuni degli oltre 250 allevatori che con fierezza promuovono le principali produzioni casearie, dalle gustose mozzarelle alla saporita ricotta, dalla provola ragusana con la sua iconica forma, al latte fresco o a lunga conservazione, fino alla nuovissima referenza del latte senza lattosio. Prodotti che sono veri e propri fiori all’occhiello per tutta la regione Sicilia e che hanno come comune denominatore gli elevati standard qualitativi, garantendo sempre la valorizzazione del latte siciliano. Tanti piccoli tasselli che continuano a fare di “Ragusa Latte” una storia siciliana di successo.