Giuseppina Torre: appuntamento a Vittoria e a Palermo - Ragusa Oggi

Giuseppina Torre: appuntamento a Vittoria e a Palermo

Previsti due importanti appuntamenti in Sicilia per la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE: l’artista si esibirà in concerto il 21 settembre a Vittoria (Ragusa), nell’ambito della manifestazione “Med in Wine” (Cortile Palazzo Iacono – ore 19.00 – ingresso libero), e il 29 settembre a PALERMO, nell’ambito del festival Piano City Palermo (quartiere Ballarò, Largo Michele Gerbasi – ore 19.00 – ingresso libero).

La pianista e compositrice siciliana, in occasione dei due concerti, presenterà le composizioni del suo nuovo album di inediti “LIFE BOOK”, pubblicato da DECCA RECORDS e distribuito da Universal Music Italia, attualmente disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming (UMI.lnk.to/LifeBook_G_TorreWe).

Oltre ai live siciliani, Giuseppina Torre si esibirà il 24 settembre all’ ARENA DI VERONA come opening act del concerto de IL VOLO e il 5 ottobre a FAENZA (Ravenna) nell’ambito del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti).

Prodotto da Davide Ferrario, missato e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola e registrato presso Griffa & Figli e Frigo Studio, l’album “Life Book” racchiude 10 composizioni inedite, con musiche composte ed eseguite da Giuseppina Torre, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell’artista negli ultimi anni, come un vero e proprio “racconto di vita” in musica: “Rosa tra le rose”, “La promessa”, “Gocce di veleno”, “Dove sei”, “The golden cage”, “Siempre y para siempre”, “Mentre tu dormi”, “My miracle of love”, “Un mare di mani”, “Never look back”.

Di quest’ultimo brano il video, girato da Umberto Romagnoli con la direzione artistica di Stefano Salvati nella meravigliosa cornice delle valli di Comacchio (Ferrara), è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=0C7wa6XFSPU.