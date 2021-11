Giuseppe “Pino” Ricca, morto nel modicano per la tromba d’aria

E’ Giuseppe Ricca, detto “Pino” l’uomo di 53 anni che è morto stamani a Modica, nella zona rurale, in contrada Bosco Trebalate, a tre chilometri da Modica, travolto dalla furia della tromba d’aria. Pino Ricca era molto conosciuto in città, titolare del Caffè D’Orientale in via Vittorio Veneto, a Modica.

E’ lui la vittima del maltempo in provincia. Una morte assurda, che getta l’intera città nella disperazione e nell’incredulità.

Stava uscendo di casa intorno alle 6.30 del mattino, quando il vento l’ha travolto, sbattendolo violentemente al suolo. Per lui, nulla da fare. Anche il suo furgone è stato sbalzato.

Una morte atroce e tutta la provincia, in particolare la comunità modicana, si stringe attorno alla famiglia Ricca, alla moglie e al figlio.

