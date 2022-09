Giuseppe Leone espone insieme ad altri 10 maestri della foto italiana a Shanghai

Il maestro ragusano Giuseppe Leone espone le proprie opere in Cina, a Shangai, insieme ad altri fotografi italiani.

Si inaugura oggi alla fermata People’s Square della Metropolitana di Shanghai la mostra fotografica UN.IT. UNESCO Italia, un evento per celebrare l’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina 2022. Aperta al passaggio di un milione di viaggiatori al giorno sino al 30 settembre 2022, la mostra è promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e dal Ministero della Cultura, Ufficio UNESCO del Segretariato Generale e ICCD Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.



Il progetto espositivo, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Shanghai, Shanghai Metro e Shanghai People’s Association for Friendship with Foreign Countries, illustra con fotografie d’autore l’incomparabile patrimonio culturale e naturale italiano attraverso i linguaggi artistici della contemporaneità.



La mostra espone negli spazi della fermata People’s Square della Metropolitana di Shanghai 29 fotografie d’autore, una per ciascuno dei primi 29 siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (1979-1998). Tutte le foto sono opere di diversi e rinomati fotografi italiani, in particolare: Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Luca Campigotto, Vincenzo Castella, Dario Coletti, Vittore Fossati, Gianni Berengo Gardin, William Guerrieri, Mimmo Jodice, Giuseppe Leone, Luciano Romano.



Un secondo progetto espositivo, sempre negli spazi della fermata People’s Square della Metropolitana di Shanghai, esporrà altre 29 fotografie d’autore dei restanti 29 siti italiani UNESCO (1998-2021). L’inedita selezione fa parte della collezione di fotografie del Ministero della Cultura, curata dall’Ufficio UNESCO del Segretariato Generale e dall’ICCD Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che raccoglie 220 opere degli autori più interessanti nel panorama della fotografia italiana, dai più noti maestri del bianco e nero ai giovani talenti emergenti, chiamati a interpretare l’incredibile ricchezza dei beni culturali di un Paese unico al mondo.



Da Roma a Pompei, da Venezia alla Costiera Amalfitana, dalle Dolomiti alle colline della Toscana: monumenti, centri storici, aree archeologiche e paesaggi che raccontano attraverso la fotografia le tante meraviglie, condivise con tutta l’umanità, di un Paese che non finisce mai di stupire. UN.IT. Unesco Italia è un progetto ambizioso e in continuo divenire che prevede l’arricchimento della collezione con campagne fotografiche per ogni nuovo sito italiano inserito nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.