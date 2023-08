Giuseppe e Andrea: unione civile a Comiso

L’aula consiliare del comune di Comiso straripava di parenti ed amici per la celebrazione del rito di unione civile tra Giuseppe Baglieri e Andrea Nigita. Andrea si è presentato in “total black”, con un copricapo simile a un basco o a un turbante, Giuseppe sfoggiava una giacca color pesca. Fedeli al loro stile, attenti al bello, com’è nella caratteristica del loro lavoro.

Maria Rita Schembari: “Una luce nei loro occhi”

A celebrare il rito è stata la sindaco Maria Rita Schembari. Davanti a lei, i due giovani hanno reso pubblica dichiarazione di voler costituire – così come prevede la legge – un’unione civile. “Ho visto la luce nei loro occhi, una gioia immensa – ha detto Schembari – una gioia condivisa dai tantissimi parenti e amici che hanno assistito al rito”.

Hair stylist a Roma: con il Joseanfré uniti nella vita e nel lavoro

Giuseppe e Andrea sono due hair stylist titolari del “Joseanfrè Roma” nel quartiere di Monteverde, in via Raffaele Battistini, a Roma. Il loro salone di bellezza è stato aperto cinque anni fa ed ha subito attirato molti attenti e affezionati clienti. Per Giuseppe e Andrea hanno il loro stile, fortemente innovativo, che incontra i favori di tanti. Uniti nella vita e nel lavoro quindi … Quello tra Andrea e Giuseppe è il secondo rito di unione civile celebrato a Comiso. Il primo è stato celebrato quattro anni fa ed è stato presieduto dall’ufficiale di stato civile. All’esterno del municipio, in piazza, la gioia è esplosa anche con bellissimi e coloratissimi palloncini …. “La felicità è la sola cosa che si raddoppia quando la si condivide…” hanno scritto felici sui loro profili social …