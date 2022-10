Giuseppe De Simone miglior consulente finanziario italiano ai Bluerating Award 2022

Giuseppe De Simone della Copernico Sim Spa, ancora una volta, è fra i migliori consulenti finanziari italiani under 40. De Simone è stato infatti premiato nella categoria “Junior” dei Bluerating Award 2022, i riconoscimenti che la testata specializzata nell’informazione finanziaria conferisce ogni anno alle migliori reti di advisory e ai migliori consulenti finanziari italiani abilitati all’offerta fuori sede.

Se l’anno scorso aveva ottenuto un posto tra i finalisti entrando nella top ten italiana, la crescita professionale raggiunta nell’arco del 2022 gli ha permesso di aggiudicarsi il premio tanto ambito, diventando così, a soli 30 anni, il miglior consulente finanziario d’Italia. Le premiazioni, giunte alla loro sesta edizione, si sono svolte nel Centro Congressi della Fondazione Cariplo, di via Romagnosi 8 a Milano e hanno coinvolto le principali società attive nel campo della financial advisory.

Sul palco delle premiazioni, un emozionato De Simone, commenta: “È un onore confrontarmi con i grandi professionisti della consulenza finanziaria in Italia, ricevere questo premio è motivo di grande orgoglio e punto di partenza per i prossimi traguardi”. Di origini pugliesi, ma naturalizzato ragusano, laureato in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e specializzato in Finanza a Milano, il dott. De Simone della Copernico SIM Spa è diventato un punto di riferimento per i suoi clienti tra Milano, Ragusa e Bari.