Giulio Ramazzotto doppio bronzo in 15 giorni: trionfo l’atleta di judo Scicli

Nel giro di 15 giorni Giulio Ramazzotto, cat. 60 kg, ha conquistato due medaglie di bronzo. Una al Campionato italiano A2 cadetti ed una al Campionato italiano A2 junior. Le gare di questo campionato italiano juniores maschile A2 si sono svolte due giorni fa al Palaghiaccio “Di Palma Sport” a Bari. In Puglia per Giulio Ramazzotto, della società sportiva Koizumi judo Scicli, è arrivato un terzo posto che vale la medaglia di bronzo. La precedente medaglia di bronzo era stata aggiudicata dal giovane atleta al Pala Maggiore di Leini in provincia di Torino. Continua senza sosta il cammino della Koizumi judo Scicli del Maestro Maurizio Pelligra che, con i propri atleti e con un intenso lavoro di preparazione, sta raccogliendo una serie di successi.

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