Giuliano Ferrara colpito da infarto

Il giornalista Giuliano Ferrara è ricoverato in rianimazione cardiologica all’ospedale Misericordia di Grosseto a causa di un infarto. Ferrara, 70 anni, si è sentito male nella sua casa a Scansano in Maremma nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. A confermare la notizia è stata la Asl Toscana sud est. Il direttore de “Il Foglio”, Claudio Cerasa, ha però rassicurato: “Non è in gravi condizioni”.

Giuliano Ferrara da tempo si è trasferito in Maremma dove possiede un’azienda agricola e da lì ha comunque continuato a scrivere editoriali.

I medici lo hanno immediatamente sottoposto a una angioplastica. L’intervento è tecnicamente riuscito.