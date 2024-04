Giudici e avvocati…giocatori di calcio! Il team “Giustizia Iblea” in Spagna e a Dubai

La squadra di calcio della Giustizia Iblea si prepara con impegno e determinazione alle prossime trasferte in Spagna e a Dubai per manifestazioni europee e mondiali riservate a squadre composte da giudici e avvocati. Diretti dal mister Fabrizio Cingolani, l’ex magistrato del Tribunale di Ragusa trasferitosi a Pescara, la squadra si propone di migliorare il settimo posto ottenuto nella Nations Cup di Saint Tropez nel 2023.

Guidata dall’avvocato Pietro Armenia del Foro di Ragusa, la squadra si è fatta apprezzare per tecnica, tattica e determinazione, e ora si prepara per il torneo EuroLawyers 2024, che si svolgerà a Calvia, nelle Baleari, nella categoria Master. Tra le avversarie ci saranno squadre provenienti da diverse parti d’Europa, e Giustizia Iblea si impegna non solo sul campo da gioco, ma anche nell’organizzare raccolte fondi per sostenere l’Associazione Raggio di Sole Onlus, che si occupa di soggetti autistici.

